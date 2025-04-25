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Ремейк «Лило и Стич» будет заметно длиннее оригинального мультфильма

Ремейк «Лило и Стич» будет заметно длиннее оригинального мультфильма
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Сеть кинотеатров АМС сообщила о хронометраже новой адаптации «Лило и Стич» — фильм будет идти 1 час 48 минут. Отмечается, что оригинал длился на 23 минуты короче.

Сюжет будущей ленты повествует о злобном инопланетянине Стиче, который сбежал от своих хозяев на Землю. Там его встречает девочка Лило и начинает приручать как домашнего питомца. При этом сама героиня рискует отправиться в детский дом из-за того, что её сестра Нани не справляется с воспитанием.

Изначально ремейк с живыми актёрами планировали для стримингового сервиса Disney+, но позднее решили выпустить в кинотеатрах. Премьера состоится 22 мая. Самого Стича вновь озвучил Крис Сандерс («Лило и Стич» 2002 года, «Как приручить дракона»), а Лило сыграла восьмилетняя гавайская актриса Майя Кеалоха.

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