Расписание выхода сериала «Блогеры взаперти» от ТНТ

Уже 28 апреля состоится премьера сериала «Блогеры взаперти» — нового оригинального проекта телеканала ТНТ. Сюжет шоу расскажет о блогере-миллионнике Ольге Малиновской и её муже-блогере Давиде. Однажды за неуплату налогов они попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без смартфонов и интернета. Продюсер Артур пытается придумать, как нейтрализовать браслеты, но все попытки вернуться в цивилизацию заканчиваются неудачами.

Первый сезон сериала включает 10 эпизодов — все серии выйдут с понедельника по среду на телеканале ТНТ. Финал состоится уже 30-го числа.

Расписание выхода сериала «Блогеры взаперти»