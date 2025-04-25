Расписание выхода сериала «Блогеры взаперти» от ТНТ
Уже 28 апреля состоится премьера сериала «Блогеры взаперти» — нового оригинального проекта телеканала ТНТ. Сюжет шоу расскажет о блогере-миллионнике Ольге Малиновской и её муже-блогере Давиде. Однажды за неуплату налогов они попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без смартфонов и интернета. Продюсер Артур пытается придумать, как нейтрализовать браслеты, но все попытки вернуться в цивилизацию заканчиваются неудачами.
Первый сезон сериала включает 10 эпизодов — все серии выйдут с понедельника по среду на телеканале ТНТ. Финал состоится уже 30-го числа.
Расписание выхода сериала «Блогеры взаперти»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|28 апреля
|2-я серия
|28 апреля
|3-я серия
|28 апреля
|4-я серия
|28 апреля
|5-я серия
|29 апреля
|6-я серия
|29 апреля
|7-я серия
|29 апреля
|8-я серия
|30 апреля
|9-я серия
|30 апреля
|10-я серия
|30 апреля
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