Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Блогеры взаперти от ТНТ (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Блогеры взаперти» от ТНТ
Комментарии

Уже 28 апреля состоится премьера сериала «Блогеры взаперти» — нового оригинального проекта телеканала ТНТ. Сюжет шоу расскажет о блогере-миллионнике Ольге Малиновской и её муже-блогере Давиде. Однажды за неуплату налогов они попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без смартфонов и интернета. Продюсер Артур пытается придумать, как нейтрализовать браслеты, но все попытки вернуться в цивилизацию заканчиваются неудачами.

Первый сезон сериала включает 10 эпизодов — все серии выйдут с понедельника по среду на телеканале ТНТ. Финал состоится уже 30-го числа.

Расписание выхода сериала «Блогеры взаперти»

ЭпизодДата выхода
1-я серия28 апреля
2-я серия28 апреля
3-я серия28 апреля
4-я серия28 апреля
5-я серия29 апреля
6-я серия29 апреля
7-я серия29 апреля
8-я серия30 апреля
9-я серия30 апреля
10-я серия30 апреля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android