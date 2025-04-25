Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мы продвигаемся за счёт того, что люди уходят из игры»: gl1de — о про-сцене StarCraft 2

«Мы продвигаемся за счёт того, что люди уходят из игры»: gl1de — о про-сцене StarCraft 2
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивный комментатор Станислав gL1de Стаскевич в интервью «Чемпионату» порассуждал о развитии профессиональной сцены StarCraft II в России.

Глайд отметил, что в нашей стране турниры по легендарной стратегии всё ещё пользуются спросом, за счёт чего отечественные игроки поднимаются в рейтинге.

Российские игроки просто не бросают StarCraft, как другие. Мы продвигаемся за счёт того, что люди уходят из игры. Человек из топ-7 может завершить карьеру, как Oliveira, чемпион IEM Katowice 2023 — который объявил, что уходит, потому что нет ESL Pro Tour, нет никакого продвижения. Его место освободилось, и кто-то поднялся наверх.

Комментатор отметил, что в России до сих пор появляются новые игроки — а те, кто перестаёт играть сам, следит за турнирной сценой.

Мы исторически регион SC, и хорошо, что у нас тоже появляются новые игроки. Как комментатор я могу сказать, что в моём чате очень много людей, которые сейчас работают в IT, в смежных отраслях. Они играли в своё время в StarCraft, это их любимая игра, и благодаря их вниманию она живёт.
Материалы по теме
«StarCraft никогда не умрёт». Интервью с киберспортивным комментатором gL1de
Эксклюзив
«StarCraft никогда не умрёт». Интервью с киберспортивным комментатором gL1de
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android