«Мы продвигаемся за счёт того, что люди уходят из игры»: gl1de — о про-сцене StarCraft 2

Киберспортивный комментатор Станислав gL1de Стаскевич в интервью «Чемпионату» порассуждал о развитии профессиональной сцены StarCraft II в России.

Глайд отметил, что в нашей стране турниры по легендарной стратегии всё ещё пользуются спросом, за счёт чего отечественные игроки поднимаются в рейтинге.

Российские игроки просто не бросают StarCraft, как другие. Мы продвигаемся за счёт того, что люди уходят из игры. Человек из топ-7 может завершить карьеру, как Oliveira, чемпион IEM Katowice 2023 — который объявил, что уходит, потому что нет ESL Pro Tour, нет никакого продвижения. Его место освободилось, и кто-то поднялся наверх.

Комментатор отметил, что в России до сих пор появляются новые игроки — а те, кто перестаёт играть сам, следит за турнирной сценой.

Мы исторически регион SC, и хорошо, что у нас тоже появляются новые игроки. Как комментатор я могу сказать, что в моём чате очень много людей, которые сейчас работают в IT, в смежных отраслях. Они играли в своё время в StarCraft, это их любимая игра, и благодаря их вниманию она живёт.