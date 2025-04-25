Видеокарта RTX 5060 выйдет 19 мая — характеристики и цена

Авторитетное издание Videocardz раскрыло новые детали RTX 5060 — следующей бюджетной видеокарты NVIDIA. Устройство поступит в продажу уже 19 мая по цене в $ 299 (около 25 тысяч рублей).

В компании уже определились с финальными характеристиками видеокарты — она получил 8 ГБ видеопамяти GDDR7 с частотой 2497 МГц и 128-битной шиной.

Характеристики видеокарты RTX 5060

CUDA-ядра : 3840

: 3840 Тактовая частота : 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц

: 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц Память : 8 ГБ GDDR7

: 8 ГБ GDDR7 Разрядность шины : 128 бит

: 128 бит Пропускная способность : 448 ГБ/с

: 448 ГБ/с Энергопотребление : 145 Вт

: 145 Вт Дата выхода : 19 мая.

: 19 мая. Цена: $ 299.

Ранее NVIDIA выпустила RTX 5060 Ti на 8 и 16 Гб видеопамяти.