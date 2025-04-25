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Видеокарта RTX 5060 (РТХ 5060) — характеристики, дата выхода, цена, энергопотребление, видеопамять

Видеокарта RTX 5060 выйдет 19 мая — характеристики и цена
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Авторитетное издание Videocardz раскрыло новые детали RTX 5060 — следующей бюджетной видеокарты NVIDIA. Устройство поступит в продажу уже 19 мая по цене в $ 299 (около 25 тысяч рублей).

В компании уже определились с финальными характеристиками видеокарты — она получил 8 ГБ видеопамяти GDDR7 с частотой 2497 МГц и 128-битной шиной.

Характеристики видеокарты RTX 5060

  • CUDA-ядра: 3840
  • Тактовая частота: 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц
  • Память: 8 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 128 бит
  • Пропускная способность: 448 ГБ/с
  • Энергопотребление: 145 Вт
  • Дата выхода: 19 мая.
  • Цена: $ 299.

Ранее NVIDIA выпустила RTX 5060 Ti на 8 и 16 Гб видеопамяти.

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