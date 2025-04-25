Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для ремастера TES 4: Oblivion вышла русская озвучка — её перенесли из оригинала

Для ремастера TES 4: Oblivion вышла русская озвучка — её перенесли из оригинала
Аудио-версия:
Комментарии

22 апреля вышла TES 4: Oblivion — переиздание культовой ролевой игры от студии Bethesda. Игру перевели на Unreal Engine 5, улучшили анимации, доработали боевую систему и внесли множество других изменений. К сожалению, проект вышел без русского языка из-за проблем с правами и новых реплик.

Спустя трое суток команда SynthVoiceRu объявила о выпуске предварительной версии русской озвучки для игры. Она включает в себя реплики из дубляжа студии 1С для оригинальной игры 2006 года без важных исправлений для ремастера. Это значит, что могут встречаться баги, а движения губ не синхронизированы с фразами.

В SynthVoiceRu отмечают, что это первая версия русской озвучки, которую будут дорабатывать со временем. Сейчас авторы ждут, пока выйдет полный текстовый перевод, после чего игру полностью озвучат с помощью нейросетей.

Материалы по теме
У TES 4: Oblivion появилась новая версия: все детали ремастера Bethesda
У TES 4: Oblivion появилась новая версия: все детали ремастера Bethesda
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android