Для ремастера TES 4: Oblivion вышла русская озвучка — её перенесли из оригинала

22 апреля вышла TES 4: Oblivion — переиздание культовой ролевой игры от студии Bethesda. Игру перевели на Unreal Engine 5, улучшили анимации, доработали боевую систему и внесли множество других изменений. К сожалению, проект вышел без русского языка из-за проблем с правами и новых реплик.

Спустя трое суток команда SynthVoiceRu объявила о выпуске предварительной версии русской озвучки для игры. Она включает в себя реплики из дубляжа студии 1С для оригинальной игры 2006 года без важных исправлений для ремастера. Это значит, что могут встречаться баги, а движения губ не синхронизированы с фразами.

В SynthVoiceRu отмечают, что это первая версия русской озвучки, которую будут дорабатывать со временем. Сейчас авторы ждут, пока выйдет полный текстовый перевод, после чего игру полностью озвучат с помощью нейросетей.