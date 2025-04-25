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Палач Рока против Ктулху — в новом трейлере DOOM: The Dark Ages

Палач Рока против Ктулху — в новом трейлере DOOM: The Dark Ages
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Разработчики из студии id Software поделились очередным трейлером DOOM: The Dark Ages. В ролике геймдиректор Хьюго Мартин рассказал о новой локации – Космическом царстве, которое вдохновлено произведениями Говарда Лавкрафта.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат id Software.

В ролике продемонстрировали два новых типа врагов. Первый – Космический барон. Он атакует двумя клинками, а победить его можно, правильно использовав окно парирования. Еще один монстр – Какодемон из Космического царства. Для его уничтожения даже сделали новое оружие – Ривер.

Были раскрыты и некоторые детали сюжета. Ад договорился с Космическим царством о сотрудничестве – Палачу Рока теперь предстоит победить не только демонов, но и необычных монстров из новой локации. В трейлере даже появилось существо, сильно напоминающее знаменитого Ктулху.

DOOM: The Dark Ages выходит 13 мая на ПК, Playstation 5 и Xbox Series X/S.

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