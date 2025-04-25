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Рэпер Flying Lotus должен был написать музыку для «Блэйда», но фильм «развалился»

Рэпер Flying Lotus должен был написать музыку для «Блэйда», но фильм «развалился»
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В конце 2024 года компания Marvel в очередной раз отложила релиз «Блэйда» — нового фильма своей киновселенной. Ленту про знаменитого вампира анонсировали ещё в 2019 году, однако работа над ней постоянно откладывается из-за различных причин.

На днях известный американский музыкант Стивен Flying Lotus Эллисон заявил, что несколько лет назад его пригласили для написания саундтрека. Рэпер с радостью согласился, однако с тех пор проект не сдвинулся с мёртвой точки. Теперь музыкант не уверен, что «Блэйд» вообще когда-нибудь выйдет.

Думаю, мы пока далеки от того, чтобы это стало возможным, но… Да, я согласился написать музыку для нового «Блэйда» до того, как он развалился. Может быть, у меня ещё появится шанс над ним поработать, но сомневаюсь. Было бы весело.

Сейчас у «Блэйда» нет даже примерной даты выхода. Актуальный сценарий картины пишет Майкл Грин («Логан»), а режиссёрское кресло всё ещё пустует. Главную роль в фильме должен сыграть Махершала Али.

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