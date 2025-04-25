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Головоломка World of Goo вышла в Steam и на PS5

Головоломка World of Goo вышла в Steam и на PS5
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World of Goo 2 вышла на PS5 и в Steam. В магазине Valve игра продается со скидкой 15% и стоит 935 рублей, а в PS Store цена составляет $ 30.

Видео доступно на YouTube-канале Kyle Gabler. Права на видео принадлежат Tomorrow Corporation.

В головоломке игрок управляет отрядом жидких существ, которые нужно провести через препятствия по локациям. Пользователи могут изменять ландшафт, а также составлять свои «жидкие» конструкции, чтобы дойти до цели. Всего в игре более 60 уровней, на которых можно решать дополнительные задачи.

Изначально сиквел был эксклюзивом для Nintendo Switch и EGS, но спустя почти девять месяцев добрался до других платформ. У игры высокие оценки от пользователей и критиков: средний балл на агрегаторах превышает 80 из 100.

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