Вышел трейлер мини-сериала «Сирены» с Милли Олкок и Джулианной Мур — релиз 22 мая

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер мини-сериала «Сирены». Комедийное шоу выйдет уже 22 мая с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Лента расскажет историю девушки Девон, которая узнаёт, что её младшая сестра Симоне под негативное влияние своей начальницы Микаэлы. Девон вмешивается в конфликт и выясняет, что она напоминает полноценную главу целого культа

Главные роли в проекте сыграли Мэган Фэйхи («Опасная игра Слоун»), Милли Олкок («Дом дракона»), Кевин Бейкон («Убийство первой степени») и Джулианна Мур («Большой Лебовски»). Режиссёром выступила Николь Кэссел («Оставленные»).