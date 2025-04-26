Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер мини-сериала «Сирены» с Милли Олкок и Джулианной Мур — релиз 22 мая

Вышел трейлер мини-сериала «Сирены» с Милли Олкок и Джулианной Мур — релиз 22 мая
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер мини-сериала «Сирены». Комедийное шоу выйдет уже 22 мая с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Лента расскажет историю девушки Девон, которая узнаёт, что её младшая сестра Симоне под негативное влияние своей начальницы Микаэлы. Девон вмешивается в конфликт и выясняет, что она напоминает полноценную главу целого культа

Главные роли в проекте сыграли Мэган Фэйхи («Опасная игра Слоун»), Милли Олкок («Дом дракона»), Кевин Бейкон («Убийство первой степени») и Джулианна Мур («Большой Лебовски»). Режиссёром выступила Николь Кэссел («Оставленные»).

Материалы по теме
«Грешников» называют главным фильмом года: стоит ли смотреть кино?
«Грешников» называют главным фильмом года: стоит ли смотреть кино?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android