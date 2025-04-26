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Фильм ужасов «Грешники» про вампиров вышел в кинотеатрах России

Фильм ужасов «Грешники» про вампиров вышел в кинотеатрах России
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18 апреля состоялась мировая премьера фильма «Грешники» — новой работы Райана Куглера, режиссёра «Чёрной пантеры» и «Крида». Спустя восемь дней после премьеры картина также появилась в большинстве киносетей России.

По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

Ленту будут транслировать в России до 30 апреля включительно, после чего крупные российские киносети возьмут паузу от голливудских картин. По данным СМИ, она продлится примерно до 12 мая, после чего в ассортименте кинотеатров страны вновь появятся зарубежные картины.

«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом. Главные роли в ленте исполнили Майкл Б. Джордан («Крид»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джек О’Коннелл («Несломленный»).

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