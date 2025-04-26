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Аниме Дандадан, 2-й сезон: дата выхода, когда выйдет, где смотреть

Вышел трейлер второго сезона аниме «Дандадан» — старт 3 июля
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Netflix объявил дату старта второго сезона аниме «Дандадан» в новом трейлере. Выход состоится 3 июля, а эпизоды будут выпускаться каждую неделю.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.

«Дандадан» основан на одноимённой манге Юкинобу Тацу. Главная героиня – Момо Аясэ, которая учится в старшей школе. Она верит в призраков, но не в инопланетян, в отличии от своего знакомого из параллельного класса Кэну Такакуре. Чтобы разобраться в истине, они заключат пари и решают по отдельности посетить места, связанные с оккультизмом и со сверхъестественным.

Первый сезон аниме вышел осенью 2024 года. На Rotten Tomatoes он имеет 100% свежести от критиков и 94% от зрителей.

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