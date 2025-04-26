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Звезда «Полового воспитания» Эмма Маки сыграет Белую колдунью в «Хрониках Нарнии»

Звезда «Полового воспитания» Эмма Маки сыграет Белую колдунью в «Хрониках Нарнии»
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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, каст новых «Хроник Нарнии» пополнился главным антагонистом. Белую колдунью в будущем фильме сыграет Эмма Маки — звезда «Полового воспитания». Девушка уже играла в «Барби» Гретты Гервиг, что наверняка сказалось на выборе артистки.

У новых «Хроник Нарнии» пока нет полноценного актёрского состава, сейчас Netflix занимается кастингом. По данным СМИ, мудрого льва Аслана в будущей адаптации может сыграть Мэрил Стрип, звезда «Мостов округа Мэдисон».

Всего Netflix планирует выпустить восемь частей будущей саги, первые две части снимет Гретта Гервиг — постановщица «Барби». Съёмки дебютного фильма стартуют летом, а премьера картины состоится 26 ноября 2026 года.

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