Генпрокуратура попросила запретить деятельность авторов «Мира танков» в России

Генпрокуратура просит Таганский суд Москвы запретить в России объединение, состоящее из владельца компании «Леста» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, за осуществление экстремистской деятельности, а также взыскать 100% долей компании в доход государства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В Генпрокуратуре считают, что Кислый и Хатажев составляют экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность на территории РФ. В «Лесте» уже направили частную жалобу на определение Таганского районного суда в части оспаривания обеспечительных мер и настаивают, что меры являются чрезмерными и наносят ущерб деятельности компании.

24 апреля стало известно об аресте активов компании «Леста», издателя «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz в России. В компании заявили, что ведут работу в РФ и Беларуси в полном соответствии с законодательством и ничего не нарушали.