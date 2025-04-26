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В ремастер TES 4: Oblivion сыграло 4 млн игроков за три дня

В ремастер TES 4: Oblivion сыграло 4 млн игроков за три дня
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Bethesda сообщила, что в ремастер TES 4: Oblivion сыграло более 4 млн игроков за трое суток со дня релиза. В посте компания также поблагодарила пользователей.

Мы очень благодарны более чем 4 миллионам из вас, которые уже отправились в Сиродил в ремастере Oblivion. Спасибо!

Фото: Bethesda

Ремастер TES 4: Oblivion вышел 22 апреля на ПК, Playstation 5 и Xbox Series X/S. Оригинальную игру полностью переделали – перевели на Unreal Engine 5, улучшили анимации, доработали боевую систему и внесли множество других изменений. Проект сразу вышел в подписке Game Pass. К сожалению, официальная русская локализация отсутствует, но игру уже перевели энтузиасты.

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