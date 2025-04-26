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Звезда «Универа» отреагировал на схожесть с Беллой Рамзи в сериале «Одни из нас»

Звезда «Универа» отреагировал на схожесть с Беллой Рамзи в сериале «Одни из нас»
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Российский актёр Станислав Ярушин прокомментировал мемы по второму сезону «Одних из нас», где его внешность сравнивают с исполнительницей главной роли Беллой Рамзи. Звезда «Универа» опубликовал фотожабу, на которой роль Джоэла сыграл Арарат Кещян вместо Педро Паскаля, а сам Ярушин превратился в Элли.

В своих соцсетях артист решил раз и навсегда решить — оставить название «Одни из нас» или всё же вспомнить корни из «Универа». Как признался Ярушин, мемы по поводу схожести его внешности с Беллой Рамзи утомили даже его — столько их на просторах интернета.

Фото: Соцсети Стаса Ярушина

Второй сезон «Одних из нас» стартовал 14 апреля. В продолжение войдёт семь эпизодов, они частично раскроют сюжет видеоигры The Last of Us Part 2 от студии Naughty Dog.

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