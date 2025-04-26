Джордж Лукас объяснил странную манеру речи Йоды в «Звёздных войнах»

Джордж Лукас рассказал, почему Йода говорит задом наперёд в фильме «Империя наносит ответный удар». По словам создателя «Звёздных войн», если бы персонаж говорил на обычном английском, то люди бы не стали слушать его.

Но если бы у Йоды был акцент или было очень трудно понять, что он говорит, то зрители могли сосредоточиваться на том, что он говорит. Он был, по сути, философом фильма. Мне пришлось придумать способ заставить людей действительно слушать его — особенно 12-летних.

Лукас рассказал о Йоде на кинофестивале TCM Class, который открылся показом 5-го эпизода космической саги, в честь 45-летия фильма.

Режиссёра также спросили, кто из новых персонажей в «Империя наносит ответный удар» ему нравится больше всего. Лукас решил не отвечать на вопрос, сказав, что это как выбрать кого-то любимого из своих детей.