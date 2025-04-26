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Боевик «Расплата 2» с Беном Аффлеком получил высокую оценку от кинозрителей

Боевик «Расплата 2» с Беном Аффлеком получил высокую оценку от кинозрителей
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25 апреля состоялась мировая премьера фильма «Расплата 2». Лента продолжает историю Кристиана Вольфа, бухгалтера-аутиста, который отмывает деньги для самых опасных преступников в мире.

Спустя сутки аналитическая компания CinemaScore представила рейтинг картины от кинозрителей — он составляется на основе опроса сразу после завершения сеанса. Аудитория оценила ленту на «А-» — это высокий показатель для боевиков. Для сравнения: схожий рейтинг получила недавняя военная драма «Под огнём», а первая «Расплата» получила в своё время «А».

Оценка «Расплаты 2» от Cinemascore

Оценка «Расплаты 2» от Cinemascore

Фото: Cinemascore

Высокие отзывы кинозрителей наверняка положительно скажутся на сборах. Первая часть в 2016 году заработала $ 155 млн при бюджете в $ 44 млн.

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