Team Spirit вылетела с PGL Wallachia S4 по Dota 2, заняв 5–6-е место

Российский состав Team Spirit по Dota 2 завершил выступление на топ-турнире PGL Wallachia Season 4. Команда заняла 5–6-е место, заработав $ 60 тыс.

В матче нижней сетки «драконы» уступили Team Tidebound из Китая со счётом 0:2. Представители Поднебесной сегодня же сразятся за место в топ-3 с победителем серии Tundra – Aurora (он проходит в эти минуты).

Финал PGL Wallachia Season 4 состоится завтра, 27 апреля, начало в 15:00. Первый финалист станет известен сегодня по результатам матча между шведской Team Liquid и российской PARIVISION. Второй определится завтра утром в финале нижней сетки.

Фото: Liquipedia

Победитель турнира получит трофей и главный денежный приз в размере $ 300 тыс.