Team Spirit вылетела с PGL Wallachia S4 по Dota 2, заняв 5–6-е место
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Российский состав Team Spirit по Dota 2 завершил выступление на топ-турнире PGL Wallachia Season 4. Команда заняла 5–6-е место, заработав $ 60 тыс.
В матче нижней сетки «драконы» уступили Team Tidebound из Китая со счётом 0:2. Представители Поднебесной сегодня же сразятся за место в топ-3 с победителем серии Tundra – Aurora (он проходит в эти минуты).
Dota 2. PGL Wallachia Season 4 . 1/4 финала (нижняя сетка)
26 апреля 2025, суббота. 10:05 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 2
Team Tidebound
Dota 2. PGL Wallachia Season 4 . 1/4 финала (нижняя сетка)
26 апреля 2025, суббота. 12:20 МСК
Aurora Gaming
Идёт
1 : 1
Tundra Esports
Финал PGL Wallachia Season 4 состоится завтра, 27 апреля, начало в 15:00. Первый финалист станет известен сегодня по результатам матча между шведской Team Liquid и российской PARIVISION. Второй определится завтра утром в финале нижней сетки.
Фото: Liquipedia
Победитель турнира получит трофей и главный денежный приз в размере $ 300 тыс.
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