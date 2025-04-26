Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit вылетела с PGL Wallachia S4 по Dota 2, заняв 5–6-е место

Team Spirit вылетела с PGL Wallachia S4 по Dota 2, заняв 5–6-е место
Комментарии

Российский состав Team Spirit по Dota 2 завершил выступление на топ-турнире PGL Wallachia Season 4. Команда заняла 5–6-е место, заработав $ 60 тыс.

В матче нижней сетки «драконы» уступили Team Tidebound из Китая со счётом 0:2. Представители Поднебесной сегодня же сразятся за место в топ-3 с победителем серии Tundra – Aurora (он проходит в эти минуты).

Dota 2. PGL Wallachia Season 4 . 1/4 финала (нижняя сетка)
26 апреля 2025, суббота. 10:05 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 2
Team Tidebound
Dota 2. PGL Wallachia Season 4 . 1/4 финала (нижняя сетка)
26 апреля 2025, суббота. 12:20 МСК
Aurora Gaming
Идёт
1 : 1
Tundra Esports

Финал PGL Wallachia Season 4 состоится завтра, 27 апреля, начало в 15:00. Первый финалист станет известен сегодня по результатам матча между шведской Team Liquid и российской PARIVISION. Второй определится завтра утром в финале нижней сетки.

Фото: Liquipedia

Победитель турнира получит трофей и главный денежный приз в размере $ 300 тыс.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android