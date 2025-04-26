Комментатор gL1de рассказал, чем сообщество StarCraft 2 в России опережает Южную Корею

В рамках большого интервью «Чемпионату» известный комментатор Станислав gL1de Стаскевич отметил, что русскоязычное сообщество StarCraft II имеет огромное преимущество над остальными регионами в плане самоорганизации.

Глайд отметил, что в России многие турниры по SC2 проводят сами игроки.

Я могу сказать, что, если брать Россию и все остальные страны, мы, наверное, самые живые в плане самоорганизации комьюнити, потому что у нас очень много турниров по StarCraft проводит просто сообщество. И мы, наверное, единственные в мире в этом плане. На втором месте — Корея, потому что там тоже много проводится за счёт комьюнити, но меньше, чем у нас, это точно.