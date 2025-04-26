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Создатель «Андора» заявил, что ему очень повезло снять столь масштабный сериал

Создатель «Андора» заявил, что ему очень повезло снять столь масштабный сериал
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Создатель сериала «Андор» Тони Гилрой заявил, что подобное шоу никто больше не сможет создать. По мнению автора, не будет именно такого сочетания ресурсов, чтобы запустить настолько масштабный проект по «Звёздным войнам».

Никто никогда не запустит шоу такого масштаба снова, с такими практическими эффектами и с такими ресурсами. Мы были в безопасности на всём протяжении съёмок. Кэтлин Кеннеди, Lucasfilm, Боб Айгер, зрители, успех «Мандалорца». Столько людей поддерживали наш проект.

Второй сезон «Андора» начал выходить 23 апреля в онлайн-кинотеатре Disney+. Продолжение завершит шоу и подведёт его события к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

«Андор» получил на Rotten Tomatoes 96% свежести от критиков и 84% от зрителей, став самым высокооценённым сериалом по «Звёздным войнам».

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