Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
Уже 5 мая состоится премьера второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Шоу продолжит историю бывших заклятых врагов Нигана и Мэгги, которые отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.
Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» с русской озвучкой и субтитрами. Финал состоится 23 июня, к релизу нового сезона «Дэрила Диксона».
Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 мая
|2-я серия
|12 мая
|3-я серия
|19 мая
|4-я серия
|26 мая
|5-я серия
|2 июня
|6-я серия
|9 июня
|7-я серия
|16 июня
|8-я серия
|23 июня
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