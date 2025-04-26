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Сериал Ходячие мертвецы: Мёртвый город, 2-й сезон (2025) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
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Уже 5 мая состоится премьера второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Шоу продолжит историю бывших заклятых врагов Нигана и Мэгги, которые отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.

Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» с русской озвучкой и субтитрами. Финал состоится 23 июня, к релизу нового сезона «Дэрила Диксона».

Расписание выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 мая
2-я серия12 мая
3-я серия19 мая
4-я серия26 мая
5-я серия2 июня
6-я серия9 июня
7-я серия16 июня
8-я серия23 июня
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