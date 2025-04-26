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Вышел новый тизер сериала «Чужой: Земля» — премьера летом

Вышел новый тизер сериала «Чужой: Земля» — премьера летом
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Вышел новый атмосферный тизер сериала «Чужой: Земля». В нём показывается процесс создания лицехвата, а также кадры с космического корабля, где начинает звучать тревога.

Видео доступно на YouTube-канале «Pasajero Alien». Права на видео принадлежат FX.

Сюжет сериала повествует о периоде, происходящем за несколько лет до «Прометея» и за 30 лет до первого фильма франшизы. Основные действия будут развиваться на Земле, где корпорация Вейланд-Ютани пытается создать лучшего андроида.

Главных героев сыграют Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Сидни Чендлер («Шугар»). Создателем шоу выступил Ной Хоули — автор сериалов «Легион» и «Фарго». Премьера состоится летом, однако точная дата пока неизвестна.

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