Хейден Кристенсен и Сэмюэл Л. Джексон посетили повторный показ «Мести ситхов»

На повторной премьере «Звёздные войны. Эпизод 3: Месть ситхов» зрителей ждал сюрприз – перед началом сеанса на сцену вышли Хейден Кристенсен и Сэмюэл Л. Джексон. Они помахали зрителям репликами световых мечей и пожелали приятного просмотра.

Давайте сядем поудобнее, расслабимся и да пребудет с вами сила.

Видео доступно на YouTube-канале carly king. Права на видео принадлежат Disney.

«Месть ситхов» вышел в 2005 году и стал последним фильмом в трилогии приквелов «Звёздных войн». С 25 апреля, в честь 20-летия картины, он вновь вышел в кинотеатрах США.

В копилке фильма уже $ 3,4 млн. Третий эпизод идёт на рекорд среди фильмов, вышедших в повторный прокат – за выходные он может собрать от $ 25 до $ 30 млн.