Clair Obscur: Expedition 33 получила высочайшую оценку от игроков на Metacritic

Clair Obscur: Expedition 33 имеет самую большую пользовательскую оценку на Metacritic. Спустя два дня после выхода рейтинг игры составляет 9,6 балла из 10. На втором месте дополнение «Кровь и вино» для «Ведьмака 3» — у него 9,3 балла.

Фото: Metacritic

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоялся 24 апреля на ПК, PS5, Xbox Series X/S. На Metacritic средняя оценка от критиков составляет 92 балла.

Сюжет пошаговой RPG повествует о группе людей, которая отправляется в путешествие с целью победить божественное существо Художницу. Она выводит на монолит число, и если у человека возраст совпадает с этой цифрой, то он умирает.