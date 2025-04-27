Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли 1 млн копий за три дня

Студия Sandfall Interactive сообщила, что Clair Obscur: Expedition 33 продалась тиражом в 1 млн копий за три дня. Разработчики отметили, что такой результат достигнут без учёта игроков по подписке Game Pass. Авторы также поблагодарили игроков за веру в их проект.

И вот мы здесь. Через три дня после запуска. Продано 1 млн экземпляров. Спасибо за веру в Clair Obscur: Expedition 33.

Фото: Sandfall Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, PS5, Xbox Series X/S. На Metacritic средняя оценка от критиков составляет 92 балла. На этом же агрегаторе игра также имеет самый высокий пользовательский рейтинг — 9,6 балла из 10.

Сюжет игры повествует о группе людей, которая отправляется в путешествие с целью победить Художницу. Она выводит на монолит число, и если у человека возраст совпадает с этой цифрой, то он умирает. Каждый год это число уменьшается.