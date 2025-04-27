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Звезда «Грешников» разочарован IMAX-показами «Принцессы Мононоке»

Звезда «Грешников» разочарован IMAX-показами «Принцессы Мононоке»
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Актёр Майкл Б. Джордан рассказал о своей злобе из-за того, что он не смог посмотреть «Принцессу Мононоке» на большом экране. По его словам, недавний релиз аниме в IMAX шёл слишком мало и он не успел сходить из-за занятости.

Я был зол, что не смог посмотреть фильм! Я был очень расстроен, потому что его показывали всего три дня, а я был занят — это правда беспокоит меня, я хочу посмотреть мультфильм в IMAX.

Видео доступно на YouTube-канале IMAX. Права на видео принадлежат IMAX.

«Принцесса Мононоке» от мультипликатора Хаяо Миядзаки («Унесённые призраками», «Мальчик и Птица») вышла в 1997 году. Мультфильм был тепло принят как зрителями, так и критиками. На сайтах-агрегаторах он имеет среднюю оценку 8/10. Аниме вышло в повторный прокат в США и Канаде 26 марта, в честь 40-летия студии Ghibli.

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