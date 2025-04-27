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Инсайдер раскроет новые детали GTA 6 уже в ближайшие недели

Инсайдер раскроет новые детали GTA 6 уже в ближайшие недели
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Журналист и инсайдер Том Хендерсон сообщил, что в ближайшие недели выпустит статью о GTA 6. В материале он поделится подробностями сюжета и мультиплеера.

Говоря о GTA 6, у меня есть хорошо проработанный материал, который выйдет в ближайшие пару недель. Он будет о самой игре и её онлайн-компоненте.

Хендерсон также рассказал, что в скором времени начнутся массовые утечки по игре, а именно перед летними презентациями.

GTA 6 должна выйти осенью на Xbox Series X/S и PS5, а потом и на ПК. Она станет первой частью в серии, где под контролем игрока будет не только мужской, но и женский персонаж. Подробной информации о сюжете пока нет.

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