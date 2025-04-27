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Джеймс Гандольфини мог не сыграть в «Клане Сопрано» из-за притягательной внешности

Джеймс Гандольфини мог не сыграть в «Клане Сопрано» из-за притягательной внешности
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Джеймса Гандольфини не сразу выбрали на главную роль в сериале «Клан Сопрано». В книге Джейсона Бейли «Гандольфини: Джим, Тони и жизнь легенды», которая посвящена карьере легендарного артиста, есть рассказ о выборе актёров.

Создатель сериала Дэвид Чейз рассказывал, что во время кастинга внешность артиста не выглядела для него «достаточно опасной».

Ладно, вот в чём дело — я думаю, он гениален. У меня есть одно опасение: достаточно ли он угрожающий?

Убедить режиссёра смогла агент актёра Нэнси Сандерс, сказав, что это «ваш парень». В итоге Гандольфини утвердили на главную роль.

«Клан Сопрано» начал выходить в 1999 году на канале HBO. За восемь лет вышло шесть сезонов сериала — шоу моментально стало культовым. На Metacritic средняя оценка от критиков составляет 94 из 100, а от зрителей — 9,3 из 10.

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