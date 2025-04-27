Американские iPhone теперь будут производить в Индии из-за антикитайских пошлин — СМИ

По данным издания Financial Times, Apple перенесёт всю сборку американских iPhone из Китая на предприятия Индии. Это может произойти уже в 2026 году.

Изменения в политике Apple происходят из-за введения администрацией Дональда Трампа пошлин против Китая до 145%. Они пока не касаются мобильных телефонов и компьютеров, но компания решила действовать наперёд. Таким образом, Apple сможет избежать существенного подорожания на свои товары.

Старший вице-президент CFRA Анджело Зино сообщает, что, несмотря на перенос производства, Apple всё равно сохранит своё присутствие в Китае. Это связано с тем, что 15% продаж компании приходятся именно на эту страну.

В последние годы Apple и так постепенно переходила в Индию, однако теперь речь идёт о массовом переезде. Сама компания пока никак не прокомментировала информацию.