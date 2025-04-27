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Для Clair Obscur: Expedition 33 анонсировали русскую озвучку

Для Clair Obscur: Expedition 33 анонсировали русскую озвучку
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Студия GamesVoice запустила сбор средств на русское озвучание Clair Obscur: Expedition 33. Они объявили, что для достижения цели им необходимо 633 тысячи рублей.

Почему именно эта игра? Во-первых, она потрясающая, особенно по части повествования. Во-вторых, она небольшая, а значит, её можно дублировать относительно быстро. Нечасто игровая индустрия радует настолько необычными и самобытными творениями, и мы надеемся, что благодаря полной локализации к этому произведению прикоснётся ещё больше людей, чем сейчас.

Дату выхода русской озвучки авторы не сообщают. Учитывая небольшие размеры самой игры, дубляж должен выйти скорее.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, PS5, Xbox Series X/S. На Metacritic средняя оценка от критиков составляет 92 балла, а от пользователей — 9,6 балла из 10.

По сюжету группа людей отправляется в путешествие с целью победить божественную Художницу. Она выводит на монолит число, которое с каждым годом уменьшается на одну единицу. Если у человека возраст совпадает с этой цифрой, то он умирает.

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