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Культовых «Солдатиков» перевыпустят в разрешении 4К

Культовых «Солдатиков» перевыпустят в разрешении 4К
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Культовый фильм «Солдатики» получит 4К-переиздание. Картина об игрушечных солдатиках, которые получили разум и решили устроить войну, выйдет на Blu-ray 22 июля. Издание получит железный бокс.

Фото: Paramount Home Media Distribution

«Солдатики» вышли в кинотеатрах в 1998 году. Режиссёром выступил Джо Данте («Гремлины», «Пираньи»). Главные роли сыграли Грегори Смит («Дом грёз», «Патриот»), Кевин Данн («Трансформеры», «Воин») и Кирстен Данст («Интервью с вампиром», «Человек паук»).

Фильм был холодно встречен критиками — общий рейтинг составляет 6/10 на сайтах-агрегаторах. Несмотря на это, картина собрала $ 87,5 млн при бюджете в $ 40 млн. Среди зрителей фильм получил культовый статус.

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