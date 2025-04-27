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Сборы фильма ужасов «Грешники» превысили $ 160 млн — хоррор скоро окупится

Сборы фильма ужасов «Грешники» превысили $ 160 млн — хоррор скоро окупится
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По итогам второго уикенда сборы фильма ужасов «Грешники» в США составили $ 45 млн. Лента показала невероятную выдержку на второй неделе проката, упав по темпам всего лишь на 6%. Во многом это связано с очень позитивными отзывами в Сети и привлечением чернокожей аудитории в кино.

Общие сборы картины по миру тем временем превысили $ 161 млн — примерно $ 122 млн из этой суммы приходится на домашний регион. Аналитики повысили свои прогнозы на финальные сборы картины — теперь они предрекают хоррору финальный показатель в $ 300 млн, для окупаемости ленте необходимо заработать около $ 200 млн.

«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом. Главные роли в ленте исполнили Майкл Б. Джордан («Крид»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джек О’Коннелл («Несломленный»).

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