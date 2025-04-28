MrBeast намекнул, что реалити-шоу Beast Games получит продолжение

Самый популярный блогер в мире, Джимми MrBeast Дональдсон, намекнул, что его реалити-шоу Beast Games получит продолжение.

Блогер пошутил, что снимет ещё как минимум 10 сезонов своего проекта, но сколько действительно планируется сезонов, MrBeast не раскрыл.

Вполне может быть ещё 10 сезонов.

Beast Games — один из крупнейших проектов блогера MrBeast, выполненный совместно с Amazon. Реалити-шоу описывают как вариацию «Игры в кальмара», где 1000 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн.

В первый сезон сериала вошло 10 эпизодов — первые два дебютировали 19 декабря, а остальные выходили раз в неделю. Судя по всему, если шоу и продолжится, то оно будет так же выходить на Amazon Prime Video.