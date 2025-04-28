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Появился первый кадр исторической драмы «Магеллан» с Гаэлем Гарсией Берналем

Появился первый кадр исторической драмы «Магеллан» с Гаэлем Гарсией Берналем
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Издание Variety эксклюзивно опубликовало первый кадр из исторической драмы «Магеллан» с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли. Актёр известен по фильмам «Моцарт в джунглях» и «Время».

Действие фильма разворачивается в XVI веке. Картина рассказывает о Магеллане, молодом и амбициозном португальском мореплавателе. Он восстаёт против власти короля Португалии, который не поддерживает его мечту об открытии новых земель, и убеждает испанскую монархию финансировать его смелую экспедицию в легендарные земли Востока.

Первый кадр ленты

Фото: Rosa Filmes

Режиссёром ленты выступил филиппинский режиссёр Лав Диас, снявший ленты «От предшествующего» и «Столетие рождений».

Мировая премьера фильма состоится в секции «Премьера» Каннского кинофестиваля.

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