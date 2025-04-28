Актриса Анна Кендрик может вернуться в фильме «Расплата 3»

Режиссёр франшизы «Расплата» Гэвин ОʼКоннор, актёр Бен Аффлек и сценарист ленты Билл Дюбюк в интервью рассказали, что актриса Анна Кендрик, известная по первой части серии, может вернуться в триквеле.

Кендрик снялась в первой части в роли Даны Каммингс, а вот во второй части актрисы нет. Унывать фанатам франшизы не стоит, поскольку Гэвин уже разговаривал с Анной по поводу потенциального участия в третьей части, и она предварительно согласилась в ней сняться.

Может быть, Кристиан наконец-то получит любовь, которую он заслуживает.

Мировая премьера «Расплаты 2» уже состоялась. Лента продолжает историю Кристиана Вольфа, бухгалтера-аутиста, который отмывает деньги для самых опасных преступников в мире.