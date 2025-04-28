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Фильм «Кракен» с Александром Петровым снова возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, фильм «Кракен» с Александром Петровым в главной роли вновь оказался лидером кинопроката России за минувший уикенд.

За прошедшие выходные лента собрала 166,5 млн рублей. На втором месте по сборам оказалась картина «Батя 2. Дед», заработавшая в прокате 86,6 млн рублей. Третье место получила лента «Денискины рассказы» — ей покорились 54,8 млн рублей.

Сюжет «Кракена» рассказывает о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием. На поиски в Гренландское море выдвигается новый экипаж, но сталкивается с Кракеном — огромным монстром, который умеет прятаться в морской пучине и обладает интеллектом неизвестной природы.

Вместе с Петровым в картине сыграли Алексей Гуськов («Серебряные коньки», «Турецкий гамбит»), Сергей Гармаш («12», «Беспредел») и Виктор Добронравов («Чемпион мира»).