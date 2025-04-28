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В 2027 году Apple выпустит премиальный iPhone с масштабным редизайном — СМИ

В 2027 году Apple выпустит премиальный iPhone с масштабным редизайном — СМИ
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Издание 9to5Mac поделилось любопытными деталями будущего iPhone. По словам журналистов, в 2027 году для iPhone 18, когда Apple исполнится 20 лет, пройдёт масштабный редизайн главной линейки смартфонов компании.

Ожидается масштабный редизайн, который, по предварительной информации, будет характеризоваться использованием значительно большего количества стекла в конструкции. Эта специальная модель iPhone, выпущенная к 20-летию компании, скорее всего, будет продаваться по завышенной цене.

Основной причиной потенциально высокой цены в том числе называют торговые пошлины на продукцию из Китая, которую ввёл президент США Дональд Трамп.

Других деталей о смартфоне пока нет, а сама Apple поделится официальной информацией явно не скоро.

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