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Вышла третья серия второго сезона сериала «Одни из нас»

Вышла третья серия второго сезона сериала «Одни из нас»
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Сегодня на HBO Max вышел третий эпизод второго сезона сериала «Одни из нас». Серия уже доступна для просмотра всем подписчикам сервиса. Сам сервис HBO в России не работает, поэтому посмотреть проект официально в стране не получится.

Четвёртая серия сезона выйдет уже 5 мая, а финальный эпизод появится 26 мая. Второй сезон продолжает события первого и лишь частично охватывает вторую игровую часть. Оставшуюся часть сезона покажут в третьем сезоне, на которое шоу уже продлили.

К главным ролям вернулись Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби, Янг Мазино, сыгравший Джесси, Изабела Мерсед в образе Дины и другие.

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