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Белла Рамзи рассказала о съёмках трудной сцены в новой серии второго сезона «Одни из нас»

Белла Рамзи рассказала о съёмках трудной сцены в новой серии второго сезона «Одни из нас»
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Сегодня вышла третья серия второго сезона сериала «Одни из нас». Актриса Белла Рамзи рассказала, съёмки какого фрагмента в эпизоде дались ей труднее всего.

Ниже пойдут спойлеры третьего эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». Если ещё не смотрели, то лучше не читайте материал.

Рамзи рассказала про фрагмент, где Элли плачет из-за потери Джоэла, вдыхая запах одной из его курток в шкафу.

О боже, сцена в шкафу… это было очень тяжело. Мне очень трудно плакать в кадре. Я могу выдавить слезу, но это совсем не то же самое, что по-настоящему плакать. И даже чтобы пустить слезу, мне приходится очень стараться. В обычной жизни я почти никогда не плачу на людях. А на съёмочной площадке, когда на тебя смотрит куча людей, а потом еще больше людей наблюдают через мониторы… для меня это практически невозможно.

Белла рассказала, что заплакать в момент съёмок этой сцены ей помогли воспоминания о самых радостных моментах, которые она пережила вместе с Педро Паскалем на съёмках сериала.

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