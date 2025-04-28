Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Больше половины россиян испытывают перегрузку из-за постоянного использования гаджетов

Больше половины россиян испытывают перегрузку из-за постоянного использования гаджетов
Аудио-версия:
Комментарии

По данным исследования, которое проводило издание ТАСС, большинство россиян испытывают перегрузку, вызванную постоянным использованием гаджетов и цифровых сервисов. О таком состоянии заявили 73% респондентов.

Результаты опроса показывают, что более половины участников исследования (61%) признаются в невозможности обходиться без телефона и постоянной связи. В то же время, 39% респондентов стараются практиковать цифровой детокс вне рабочего времени.

Кроме того, россияне поделились, как справляются с цифровой перегрузкой: 27% опрошенных стараются больше времени проводить с семьёй и друзьями, 18% — предпочитают путешествия, 17% — заменяют виртуальное общение живым.

Также опрошенные отметили, что есть аспекты, которые служат для них повышенным триггером для раздражения: 22% опрошенных раздражаются из-за постоянного использования цифровых устройств. И ещё 22% недовольны некачественным контентом.

Материалы по теме
28 модов для ремастера TES 4: Oblivion
28 модов для ремастера TES 4: Oblivion
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android