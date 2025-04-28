Больше половины россиян испытывают перегрузку из-за постоянного использования гаджетов

По данным исследования, которое проводило издание ТАСС, большинство россиян испытывают перегрузку, вызванную постоянным использованием гаджетов и цифровых сервисов. О таком состоянии заявили 73% респондентов.

Результаты опроса показывают, что более половины участников исследования (61%) признаются в невозможности обходиться без телефона и постоянной связи. В то же время, 39% респондентов стараются практиковать цифровой детокс вне рабочего времени.

Кроме того, россияне поделились, как справляются с цифровой перегрузкой: 27% опрошенных стараются больше времени проводить с семьёй и друзьями, 18% — предпочитают путешествия, 17% — заменяют виртуальное общение живым.

Также опрошенные отметили, что есть аспекты, которые служат для них повышенным триггером для раздражения: 22% опрошенных раздражаются из-за постоянного использования цифровых устройств. И ещё 22% недовольны некачественным контентом.