Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер-трейлер фильма «Горыныч» с Александром Петровым

Вышел тизер-трейлер фильма «Горыныч» с Александром Петровым
Комментарии

Кинокомпания «СТВ» опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Горыныч». В ролике показали Александра Петрова, который исполнит одну из ключевых ролей, а также самого маленького Горыныча.

Сюжет расскажет о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше не только предстоит подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов.

Также в актёрский состав вошли Анастасия Талызина, Алексей Филимонов, Роман Курцын и другие. Кресло режиссёра занял Дмитрий Хонин («Кислород»). Ранее говорилось, что в фильме будет несколько особых музыкальных номеров.

Премьера «Горыныча» ожидается 23 октября.

Материалы по теме
«Грешников» называют главным фильмом года: стоит ли смотреть кино?
«Грешников» называют главным фильмом года: стоит ли смотреть кино?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android