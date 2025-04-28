Вышел тизер-трейлер фильма «Горыныч» с Александром Петровым

Кинокомпания «СТВ» опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Горыныч». В ролике показали Александра Петрова, который исполнит одну из ключевых ролей, а также самого маленького Горыныча.

Сюжет расскажет о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше не только предстоит подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов.

Также в актёрский состав вошли Анастасия Талызина, Алексей Филимонов, Роман Курцын и другие. Кресло режиссёра занял Дмитрий Хонин («Кислород»). Ранее говорилось, что в фильме будет несколько особых музыкальных номеров.

Премьера «Горыныча» ожидается 23 октября.