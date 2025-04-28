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Вышел первый трейлер фильма «Простоквашино» — премьера 1 января 2026 года

Вышел первый трейлер фильма «Простоквашино» — премьера 1 января 2026 года
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Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала трейлер фильма «Простоквашино». В ролике показали кота Матроскина, Шарика, сделанных с помощью графики и других культовых персонажей.

Ещё Андреасян планирует расширить вселенную «Простоквашино», так как в анимационных фильмах, по его мнению, показали далеко не всё, что было бы интересно зрителям. Сарик отметил, что изначально планировалось развернуть фильм в наши дни. Однако Андреасян понял, что в современном мире ребёнка, ушедшего из дома, быстро бы нашли.

Роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину, а дядю Фёдора сыграл Роман Панков.

Премьера «Простоквашино» состоится 1 января 2026 года.

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