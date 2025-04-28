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Вышел тизер четвёртого эпизода второго сезона «Одних из нас»

Вышел тизер четвёртого эпизода второго сезона «Одних из нас»
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Компания HBO представила тизер четвёртого эпизода второго сезона «Одних из нас». Он выйдет на одноимённом канале и в онлайн-кинотеатре Max ровно через неделю — 5 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

В ролике показали Айзека — главу милитаристской организации «Вашингтонский освободительный фронт», в шоу его сыграл Джеффри Райт. Тем временем путешествие Элли и Дины продолжается — одним из самых драматичных моментов серии станет побег от толпы заражённых в тёмном метро.

Четвёртый эпизод «Одних из нас» станет экватором второго сезона сериала. Всего в продолжение войдёт семь серий, финал состоится уже 26 мая.

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