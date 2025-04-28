Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Он недооценён»: Кеннет Брана — об актёрском таланте Тома Круза

«Он недооценён»: Кеннет Брана — об актёрском таланте Тома Круза
Аудио-версия:
Комментарии

Британский актёр и режиссёр Кеннет Брана поделился своими впечатлениями от работы с Томом Крузом. Постановщик «Убийства в Восточном экспрессе» и один из ведущих артистов «Операции «Валькирия» считает своего коллегу крайне недооценённым актёром.

Брана отмечает, что Круз не только удивляет зрителей безумным экшеном, но и возрождает целые франшизы, а также способен играть драматические роли в самых нетипичных для него лентах.

Если Том когда-нибудь перестанет удивлять мир своими боевиками, он точно удивит тех, кто считает его просто кинозвездой. То, что он сделал с сериями «Миссия невыполнима» и «Топ Ган», — уникальное кинематографическое развлечение с намерением хорошо провести время в кинотеатре. Он недооценён и приходит из той эры, где вокруг него были другие культовые актёры.

Ближайшей картиной с Томом Крузом станет «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Премьера восьмой части франшизы состоится на Каннском кинофестивале, а в кинотеатрах лента выйдет 23 мая.

Материалы по теме
«Поздравляю Райана»: Том Круз сходил на «Грешников» и советует фильм
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android