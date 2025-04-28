Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На чемпионат стран БРИКС по Tekken в Москве приедут игроки из 22 стран мира

На чемпионат стран БРИКС по Tekken в Москве приедут игроки из 22 стран мира
Комментарии

Федерация компьютерного спорта России анонсировала третий Чемпионат стран БРИКС по Tekken 8. Финал турнира пройдёт в Москве с 31 мая по 1 июня, призовой фонд составит 3,5 млн рублей.

Участие в чемпионате примут киберспортсмены из 22 стран мира — это Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Индия, Турция, Таиланд, Малайзия, Египет, Алжир, ЮАР, Эфиопия, Нигерия, Иран, Вьетнам, Боливия, Куба, ОАЭ, Уганда, Бразилия и Индонезия.

Каждую страну на Чемпионате стран БРИКС — 2025 представят два игрока, от России выступят члены национальной команды Сергей Strog Платов и Вячеслав Сaliber Новиков. По итогам внутренних отборочных определятся сильнейшие, которые сыграют в финальной части в Москве.

Материалы по теме
Чемпионат России по киберспорту пройдёт 3–7 июля — призовой фонд 5,6 млн рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android