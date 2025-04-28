На чемпионат стран БРИКС по Tekken в Москве приедут игроки из 22 стран мира

Федерация компьютерного спорта России анонсировала третий Чемпионат стран БРИКС по Tekken 8. Финал турнира пройдёт в Москве с 31 мая по 1 июня, призовой фонд составит 3,5 млн рублей.

Участие в чемпионате примут киберспортсмены из 22 стран мира — это Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Индия, Турция, Таиланд, Малайзия, Египет, Алжир, ЮАР, Эфиопия, Нигерия, Иран, Вьетнам, Боливия, Куба, ОАЭ, Уганда, Бразилия и Индонезия.

Каждую страну на Чемпионате стран БРИКС — 2025 представят два игрока, от России выступят члены национальной команды Сергей Strog Платов и Вячеслав Сaliber Новиков. По итогам внутренних отборочных определятся сильнейшие, которые сыграют в финальной части в Москве.