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NVIDIA выпустит видеокарты RTX 5080 Super и 5070 Super с большей видеопамятью — инсайдер

NVIDIA выпустит видеокарты RTX 5080 Super и 5070 Super с большей видеопамятью — инсайдер
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Авторитетный инсайдер под ником Panzerlied раскрыл ближайшие планы NVIDIA. По его данным, компания готовит к выпуску видеокарты RTX 5080 Super и RTX 5070 Super — более мощные версии актуальных чипов.

Что интересно: это будут первые десктопные видеокарты NVIDIA с модулями видеопамяти объёмом по 3 ГБ GDDR7. Так, 5080 Super якобы получит 24 ГБ видеопамяти (8 модулей), а 5070 Super 18 ГБ (6 модулей).

У будущих видеокарт пока нет даты релиза. Как предполагают в издании Videocardz, новые чипы NVIDIA поступят в продажу в конце 2025 года или в начале 2026-го — второй вариант предпочтительнее из-за проходящей в январе технологической выставки CES.

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