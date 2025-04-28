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Astralis хотят продать за $ 2-3 млн — в 2019 году культовый клуб оценивали в 15 раз дороже

Astralis хотят продать за $ 2-3 млн — в 2019 году культовый клуб оценивали в 15 раз дороже
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В Сети появились детали презентации, с помощью которой владельцы датского киберспортивного клуба Astralis пытаются найти инвесторов или нового владельца.

По информации Dust2.dk, в покупке четырёхкратных чемпионов мира заинтересован операционный директор клуба Ninjas in Pyjamas из Швеции. Сумма сделки может составить $ 2-3 млн. Неизвестно, входят ли в неё игроки или только собственные активы клуба.

По слухам, столько же мог стоить недавний трансфер одного Ильи m0NESY Осипова в Falcons. Что касается Astralis, ещё в 2019 году клуб при выходе на биржу оценивали в $ 75 млн. С тех пор команда по Counter-Strike пять раз подряд не вышла на мэйджор, а также закрыла составы по League of Legends, FIFA и Rainbow Six.

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