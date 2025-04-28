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Создатель «Андора» по «Звёздным войнам» объяснил, почему в сериале нет Дарта Вейдера

Создатель «Андора» по «Звёздным войнам» объяснил, почему в сериале нет Дарта Вейдера
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Создатель сериала «Андор» Тони Гилрой продолжает рассказывать о создании самого высокооценённого проекта по «Звёздным войнам». Шоураннер наконец раскрыл, почему в столь значимом для франшизы произведении не появляется Дарт Вейдер.

Как оказалось, главный злодей киновселенной действительно мог появиться в шоу, однако Гилрой не нашёл ему подходящего применения. По мнению создателя «Андора», Дарта Вейдера и так было достаточно в оригинальных фильмах Джорджа Лукаса. Кроме того, для добавления персонажа в свой проект необходимо соблюдать ряд ограничений, чтобы не нарушить устоявшийся лор.

Самым высокопоставленным членом Империи в сериале «Андор» остаётся Орсон Кренник — к этой роли вернулся актёр Бен Мендельсон. Второй сезон шоу уже стартовал и завершится 14 мая.

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