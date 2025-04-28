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Стартовал криминальный сериал «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»

Стартовал криминальный сериал «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш»
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28 апреля состоялась премьера сериала «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш». Для просмотра уже доступен дебютный эпизод — его можно увидеть в онлайн-кинотеатре Okko.

Видео доступно в VK-группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

«Мосгаз. Дело№11. Розыгрыш» продолжит историю знаменитого «Мосгаза» и его спин-оффов. 11-й сезон проекта рассказывает об отставном майоре Черкасове, который в 1980-х помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег.

Режиссёром сериала выступает Евгений Звездаков, работавший над двумя предыдущими сезонами проекта: «Последнее дело Черкасова» и «Метроном». Главную роль в шоу исполняет Андрей Смоляков («Движение вверх»).

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