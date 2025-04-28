Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал комедийный сериал «Блогеры взаперти» от ТНТ

Стартовал комедийный сериал «Блогеры взаперти» от ТНТ
Комментарии

28 апреля состоялась премьера сериала «Блогеры взаперти». Новый комедийный проект уже можно посмотреть на телеканале ТНТ — вышло сразу четыре эпизода.

Видео доступно во VK-группе «Все трейлеры». Права на видео принадлежат ТНТ.

Сюжет сериала рассказывает о блогере-миллионнике Ольге Малиновской и её муже-блогере Давиде. Однажды за неуплату налогов они попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без смартфонов и интернета. Продюсер Артур пытается придумать, как нейтрализовать браслеты, но все попытки вернуться в цивилизацию заканчиваются неудачами.

Главные роли в сериале исполнили Екатерина Шкуро («Зона комфорта») и Тимур Батрутдинов («Иван Васильевич меняет всё»). Режиссером комедии выступил Гарик Петросян («Букины»).

Материалы по теме
Расписание выхода сериала «Блогеры взаперти» от ТНТ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android