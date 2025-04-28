Стартовал комедийный сериал «Блогеры взаперти» от ТНТ

28 апреля состоялась премьера сериала «Блогеры взаперти». Новый комедийный проект уже можно посмотреть на телеканале ТНТ — вышло сразу четыре эпизода.

Видео доступно во VK-группе «Все трейлеры». Права на видео принадлежат ТНТ.

Сюжет сериала рассказывает о блогере-миллионнике Ольге Малиновской и её муже-блогере Давиде. Однажды за неуплату налогов они попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без смартфонов и интернета. Продюсер Артур пытается придумать, как нейтрализовать браслеты, но все попытки вернуться в цивилизацию заканчиваются неудачами.

Главные роли в сериале исполнили Екатерина Шкуро («Зона комфорта») и Тимур Батрутдинов («Иван Васильевич меняет всё»). Режиссером комедии выступил Гарик Петросян («Букины»).